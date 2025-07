Πλημμύρες στο Τέξας: 119 οι νεκροί και 173 οι αγνοούμενοι – Τραγωδία δίχως τέλος

Θαμμένο σε τόνους λάσπης, σε μπάζα και πεσμένα δέντρα παραμένει για ακόμα μια μέρα το Τέξας, ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες συνεχίζονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς λόγω της ποικιλομορφίας του εδάφους στην περιοχή. Απόκοσμο το σκηνικό στο σημείο που ήταν η κατασκήνωση κοριτσιών.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται καθώς οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας έφτασαν τους 119 ενώ οι αγνοούμενοι τους 173.

Οι έρευνες συνεχίζονταν όλη την Τετάρτη (9.7.2025) στην πολιτεία του αμερικανικού Νότου, που έπληξαν καταρρακτώδεις βροχές και φονικές πλημμύρες την ημέρα της αμερικανικής εθνικής εορτής, την 4η Ιουλίου.

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να ψάχνουν τους 173 αγνοούμενους, ωστόσο ο κατάλογος αυτός «πιθανότατα θα μακρύνει» κι άλλο, έχει προειδοποιήσει ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ.

Προχθές Τρίτη εξήγησε πως μόνο στην κομητεία Κερ αγνοούνται 161 άνθρωποι, με βάση ενημερώσεις των αρχών από φίλους, συγγενείς και περίοικους.

Αξιωματούχοι της κομητείας επιβεβαίωσαν τον αριθμό αυτό χθες, ενώ άλλοι 12 αγνοούνται στο υπόλοιπο Τέξας.

«Το καθήκον μας υπ’ αριθμόν 1 είναι να βρούμε κάθε άνθρωπο που αγνοείται», επέμεινε ο κυβερνήτης Άμποτ μέσω X.

Συνολικά και ως αυτό το στάδιο έχουν καταγραφτεί 119 θάνατοι εξαιτίας των πλημμυρών στο Τέξας, κατά τις τοπικές αρχές.

Η κομητεία Κερ, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, θρηνεί 95 νεκρούς, ανάμεσά τους 36 παιδιά, σύμφωνα με τον σερίφη Λάρι Λίθα.

Ανάμεσά τους είναι 27 παιδιά και επιτηρητές κατασκήνωσης θηλέων χριστιανικής οργάνωσης, του Camp Mystic, στην όχθη του ποταμού Γκουανταλούπε. Εκεί βρίσκονταν 750 άνθρωποι όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Πέντε κατασκηνώτριες και επιβλέπων συνέχιζαν να αγνοούνται χθες, σύμφωνα με τον σερίφη Λίθα, που πρόσθεσε επίσης πως ακόμα ένα παιδί, εκτός αυτών στην κατασκήνωση, επίσης αγνοείται.

Πάνω από 2.000 μέλη σωστικών συνεργείων, αστυνομικοί και ειδικοί έχουν αναπτυχθεί στον τόπο της καταστροφής. Ελικόπτερα, drones και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετέχουν επίσης εδώ και μέρες στις επιχειρήσεις έρευνας.

Τονίζοντας τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες εργάζονται τα σωστικά συνεργεία, μέσα στη λάσπη, ξεριζωμένη βλάστηση και συντρίμμια, αξιωματικός της αστυνομίας της Κέρβιλ, ο Τζόναθαν Λαμ, είπε πως εκατοντάδες άνθρωποι σώθηκαν και ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι «πολύ» χειρότερη.

Αστυνομικοί πήγαιναν «πόρτα-πόρτα» και «ξυπνούσαν τον κόσμο» τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε ορισμένες περιπτώσεις τον «έβγαλαν από παράθυρα», καθώς τα σπίτια ή τα τροχόσπιτά τους είχαν ήδη πλημμυρίσει, εξήγησε.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στην πολιτεία αύριο Παρασκευή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια.

Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος κατακεραύνωσε τις επικρίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι περικοπές του προϋπολογισμού και του προσωπικού της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας μείωσαν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των προβλέψεων και των έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων της.

Στις συνεντεύξεις Τύπου προχθές και χθες, οι τοπικοί αξιωματούχοι γενικά προτίμησαν να αποφύγουν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις στις ερωτήσεις για την ταχύτητα των προειδοποιήσεων. Αλλά ο σερίφης Λίθα αναγνώρισε πως θα όφειλαν «να απαντηθούν».

Οι ξαφνικές πλημμύρες εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών στο κεντρικό τμήμα του Τέξας έγιναν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν τα νερά του ποταμού Γκουανταλούπε φούσκωσαν κατά οκτώ μέτρα μέσα σε μόλις 45 λεπτά.

Η βροχόπτωση έφθανε τα 300 χιλιοστά ανά ώρα, το ένα τρίτο των ετήσιων κατακρημνίσεων κατά μέσο όρο.

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκαλούν καταρρακτώδεις βροχές σε αποξηραμένο έδαφος που δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες νερού, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.

Video showing the arrival of the flash flood in Texas which has taken the lives of so many young innocent girls. Where did this wave come from, no mountains in Texas as far as I’m aware #TexasFlood pic.twitter.com/y21lzmxJyu