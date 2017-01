Ορκωμοσία Τραμπ: Η πίκρα της Χίλαρι – Με βουρκωμένα μάτια και σφιγμένη [pics, vid]

Τα μάτια ήταν βουρκωμένα ενώ έδειχνε σφιγμένη. Η κάμερα την τσάκωσε “θλιμμένη” να προσπαθεί να χαμογελάσει ενώ σύζυγος της Μπιλ Κλίντον την κρατούσε από το χέρι. Μάλιστα, εκείνη κάποια στιγμή, όπως βλέπετε, αναστέναξε.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να τιμήσω τη δημοκρατία μας και τις διαρκείς αξίες της. Δεν θα πάψω ποτέ να πιστεύω στη χώρα μας και στο μέλλον της», ανέφερε η Κλίντον σε ανάρτησή της στο Twitter.

The sigh heard around the World. #clintonswalk #HillaryClinton #Inauguration pic.twitter.com/fJQg5k8Jnj