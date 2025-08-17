Sky News: Ο Ζελένσκι κινδυνεύει από μία ακόμη «ενέδρα» στον Λευκό Οίκο – Γιατί έχει ανάγκη μία διπλωματική προσέγγιση

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, με κόκκινο χαλί, χαμόγελα και χειροκροτήματα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται πως δεν θα απολαύσει τέτοια «show», στη συνάντησή του με τον Αμερικάνο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Δευτέρας.

Αυτό αναλύει το Sky News, θέλοντας να ρίξει «φως» στην επικείμενη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και στα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν για το μέλλον τόσο της χώρας του όσο και την Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την επεισοδιακή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του χρόνου. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε χλευάσει επειδή δεν φόρεσε κοστούμι και του είπε ότι «δεν είχε τα χαρτιά», πριν τον «πετάξει» έξω από την προεδρική κατοικία. Το βρετανικό μέσο σχολιάζει πως ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται μπροστά από μία ακόμη ενέδρα αλλά πρέπει να φανεί αποφασισμένος και πρόθυμος να συμμετάσχεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, στο Κίεβο υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς οι 2 ηγέτες δεν κατέληξαν σε συμφωνία και έτσι δεν αποφασίστηκε η μοίρα της Ουκρανίας χωρίς να είναι στο τραπέζι η ίδια η Ουκρανία.

Αυτή η αισιοδοξία «εξατμίστηκε» γρήγορα όταν μετά από λίγες ώρες αποκαλύφθηκε πως ούτε αποφασίστηκε προσωρινή κατάπαυση του πυρός και ούτε ο Βλαντιμίρ Πούτιν άλλαξε γνώμη σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που ζητά σε αντάλλαγμα για να φέρει ειρήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνταν εκεχειρία.

«Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να καταλήξουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα τώρα Ουκρανός και Ρώσος πρόεδρος να διαπραγματεύονται για το αν και ποια εδάφη θα παραδοθούν ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πολλοί πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο και θα χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό της πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης για να πιέσει την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη.

Εν τω μεταξύ, η σφαγή των Ουκρανών θα συνεχιστεί.

Αυτή η ανατροπή είναι από τις πιο δραματικές που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος αν ο Ρώσος δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμφίβολα θα έχει στενοχωρηθεί βλέποντας τις φωτογραφίες του Ρώσου ομόλογού του να γίνεται αποδεκτός σαν βασιλιάς στην αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Στον «κόσμο» του Ντόναλντ Τραμπ, όλα είναι ένας διαγωνισμός προσωπικοτήτων. Ενώ φαίνεται πως δείχνει σεβασμό στον Πούτιν, την ίδια στιγμή φαίνεται και η περιφρόνηση του προς τον Ζελένσκι.

Αυτό καθιστά τη θέση του Ουκρανού πολύ δύσκολη