Ινδονησία: Σεισμός 6 ρίχτερ με δεκάδες τραυματίες

Δύο από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν είναι σε κρίσιμη κατάσταση
Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 ρίχτερ που έγινε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/8/25), όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός στην Ινδονησία, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι. Έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές…

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

