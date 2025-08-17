Πούτιν: Η «ακτινογραφία» του σχεδίου ειρήνης που παρουσίασε στην Αλάσκα και η αλλαγή στάσης του Τραμπ

«Καμπανάκι» στον Βλαντιμίρ Πούτιν χτύπησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως η άρνησή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός «περιπλέκει την κατάσταση». Τόσο ο Ουκρανός όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν πως όσο δεν σταματά το αιματοκύλισμα, τόσο οι κυρώσεις εναντίων ρωσικών προϊόντων θα αυξάνονται.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Βολοντίμι Ζελένσκι, αργά το βράδυ του Σαββάτου (16.08.2025), ευχαρίστησε Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία και Σουηδία, για την κοινή τους δήλωση με την οποία επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν έχει τη βούληση να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες. Αλλά μαζί εργαζόμαστε για την ειρήνη και την ασφάλεια. Το τέλος των σκοτωμών είναι βασικό στοιχείο για τον τερματισμό του πολέμου», προσέθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε και για τη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

«Είναι σημαντικό όλοι να συμφωνήσουν ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών για να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες και να καθοριστούν τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα. Εμείς στην Ουκρανία χαιρετίζουμε την κατ’ αρχήν δήλωση των σκανδιναβικών και βαλτικών εταίρων και τους είμαστε ευγνώμονες για τη σημαντική βοήθειά τους. Η ενότητα όλων ενισχύει τον καθένα!», καταλήγει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Η «ακτινογραφία» του σχεδίου του Πούτιν

Πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου ανέφεραν πως ο Πούτιν φέρεται να παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, την ειρηνευτική πρόταση του.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα η Ρωσία φέρεται διατεθειμένη να επιστρέψει κατεχόμενες περιοχές στις βορειοανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, ανέφεραν οι πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονμπάς (σ.σ. στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ).

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η πρόταση Πούτιν αντιπροσωπεύει σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ή τελική προσφορά που η Μόσχα θεωρεί αδιαπραγμάτευτη.

Οι πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν επιδιώκει επίσης την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία και ακολούθως προσάρτησε παράνομα το 2014.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

Αναφέρθηκε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιδιώκει και την άρση τουλάχιστον ορισμένων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα περιελάβανε «κάποια ανταλλαγή εδαφών», φέρεται να μετέφερε την πρόταση στον Ουκρανό ομόλογό του ο οποίος προσπαθεί να μην φτάσει σε αυτό το σημείο.

Απορρίπτει παραχωρήσεις εδαφών ο Ζελένσκι

Το η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως αντάλλαγμα για το «πάγωμα» των μετώπων στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια, θεωρείται απίθανο να συμβεί, από την πλευρά του Κιέβου.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών – συμπεριλαμβανομένων του Ντονέτσκ που το Κίεβο θεωρεί «κλειδί» για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην ουκρανική επικράτεια.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υποστηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την παραχώρηση των μη κατακτημένων εδαφών στη Ρωσία, αναφέρουν οι NYT.

Η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ

Αν και μέχρι πρότινος ο Ντόναλντ επέλεγε να διατηρήσει άλλη στάση, ανέφερε στο Truth Social μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ότι μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία θα ήταν «ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι μία κατάπαυση πυρός συχνά «δεν κρατάει».

Το τι άλλαξε την γνώμη του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει άγνωστο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή (πριν από τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν), είχε δηλώσει πως επιθυμεί «γρήγορη» κατάπαυση του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, «εφ’ όσον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει, από την πλευρά του, ότι ο Πούτιν «απαιτεί de facto την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς».

«Ο Τραμπ τείνει να το υποστηρίξει», υπογραμμίζει.

Λίγα πράγματα ανακοινώθηκαν ως συμφωνία από τους 2 προέδρους μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος.

Το Σάββατο, ο Πούτιν χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής «πολύ χρήσιμη» και είπε ότι κατάφερε να «εκθέσει τη θέση μας» στον Τραμπ.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να συζητήσουμε για τη γένεση, για τις αιτίες αυτής της κρίσης. Η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πληροφορίες από BBC, NYT, Reuters