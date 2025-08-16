Ο Ζελένσκι απορρίπτει την παράδοση του Ντονμπάς στον Πούτιν – Ο Τραμπ υπέρ της παραχώρησης ουκρανικών εδαφών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά την παράδοση της περιοχής του Ντονμπάς στον Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται θετικός στην ιδέα της παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο.

Σύμφωνα με το Reuters ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να καρπωθεί πολλά περισσότερα από την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 16 Αυγούστου ότι η Ουκρανία πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ εκείνοι δεν είναι», μετά τη σύνοδο κορυφής που φιλοξένησε, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να ζήτησε περισσότερα εδάφη της Ουκρανίας.

Σε μια επακόλουθη ενημέρωση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης είχε προσφερθεί να παγώσει τα περισσότερα μέτωπα αν οι δυνάμεις του Κιέβου παραχωρούσαν ολόκληρο το Ντόνετσκ, την βιομηχανική περιοχή που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι απέρριψε το αίτημα, σύμφωνα με την πηγή. Η Ρωσία ελέγχει ήδη το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων περίπου των τριών τετάρτων της επαρχίας του Ντόνετσκ, στην οποία εισέβαλε για πρώτη φορά το 2014.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συμφώνησε με τον Πούτιν ότι πρέπει να επιδιωχθεί ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός που έχουν απαιτήσει η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της, μέχρι τώρα με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ενώ οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ, αλλά δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η πηγή ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες αυτές.

ΝΥΤ: Ο Τραμπ υπέρ της παραχώρησης Ουκρανικών εδαφών

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα ότι υποστηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με την παραχώρηση των ακατέργαστων εδαφών στους Ρώσους εισβολείς, αντί να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την κλήση.

Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Πούτιν, ο κ. Τραμπ εγκατέλειψε το αίτημά του για άμεση κατάπαυση του πυρός και πιστεύει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί μια γρήγορη ειρηνευτική συνθήκη, αρκεί ο κ. Ζελένσκι να συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα.

Ο κ. Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιταχθεί έντονα σε μια τέτοια παραχώρηση μη κατεχόμενης γης, η οποία περιλαμβάνει επίσης σημαντικές αμυντικές γραμμές και είναι πλούσια σε ορυκτά.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μια τελική συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη συμφωνία του Κιέβου να παραχωρήσει μόνιμα οποιοδήποτε ουκρανικό κυρίαρχο έδαφος, κάτι που θα παραβίαζε το ουκρανικό Σύνταγμα.