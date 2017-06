Παγκόσμιος συναγερμός! Πόσο έτοιμος να ισοπεδώσει τις ΗΠΑ με πυρηνικά είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

Η Βόρεια Κορέα έχει "ξοδέψει" δεκαετίες αναπτύσσοντας πυρηνικές "κατασκευές", αλλά και τους πυραύλους για να τις εκτοξεύσουν, απειλώντας παράλληλα με ολοκληρωτική καταστροφή πόλεων στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ασία.

Παρόλο που οι ειδικοί στο παρελθόν μπορούσαν να απορρίψουν αυτές τις απειλές ως απλή... φαντασία, η Βόρεια Κορέα έχει κάνει μια μεταστροφή και εντυπωσιακή πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέμα μηνών;

"Δεν θα ήμουν τελείως έκπληκτος αν συνέβαινε μέσα στους επόμενους μήνες". Αυτό λέει στον Business Insider του Μαίου, σχετικά με το ενδεχόμενο μιας δοκιμής της Βόρειας Κορέας, ο Mike Elleman, ανώτερος αξιωματούχος για την πυραυλική άμυνα στο Διεθνές Ινστιτούτο για τις Στρατηγικές Σπουδές.

"Έχουν μια μεγαλύτερη ανοχή στο ρίσκο. Εάν αποτύχει, απέτυχε. Δεν πιστεύω πως τους απασχολεί ιδιαίτερα. Τους νοιάζει περισσότερο να προσπαθούν να επικοινωνούν αυτά που δεν προσπαθούν να κάνον. Υπάρχουν πολλαπλά πολιτικά μηνύματα σε αυτές τις δοκιμές", συμπληρώνει.

Η Βόρεια Κορέα έκανε για πρώτη φορά πυρηνική δοκιμή το 2006, και δοκιμάζει πυραύλους από το 1984. Οι πύραυλοι ξεκίνησαν με περιορισμένη χωρητικότητα και μπορούσαν να εκτοξευτούν μόνο σε μικρές αποστάσεις. Οι πυρηνικές δοκιμές ήταν αρχικά αδύναμες και αναποτελεσματικές.

Τώρα όμως μοιάζουν έτοιμοι να κάνουν ένα "άλμα" με πυραύλους που μπορούν να διασχίσουν την υδρόγειο με σχεδόν απεριόριστη δύναμη πυρός!

Ο... χαρωπός Κιμ Γιονγκ Ουν

Τρόμος για την βόμβα υδρογόνου!

Ο Siegfried Hecker, πυρηνικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Stanford, δήλωσε στο Νοτιοκορεάτικο Yonhap News πως οι Βορειοκορεάτες μπορούν να παράξουν τρίτιο, ένα στοιχείο που μπορεί να μετατρέψει μια -έτσι κι αλλιώς- καταστροφική ατομική βόμβα σε βόμβα υδρογόνου.

Ο Stephen Schwartz, ο συγγραφέας του "Atomic Audit: The Costs and Consequences of US Nuclear Weapons Since 1940", δήλωσε στο Business Insider πως ενώ οι ατομικές βόμβες απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας κατά την διάρκεια της "διάσπασης", οι βόμβες υδρογόνου αυξάνουν αυτή την ενέργεια, επειδή την συνδυάζουν με μια αντίδραση που είναι παρόμοια με αυτή που "ενεργοποιεί" τον ήλιο!

"Δεν υπάρχει θεωρητικά κάποιο ανώτερο όριο στην απόδοση μιας βόμβας υδρογόνου", τόνισε ο Schwartz, σημειώνοντας πως η μεγαλύτερη βόμβα που σχεδιάστηκε ποτέ, η ρωσική Tsar Bomba, είχε εύρος έκρηξης ίσο των 100 μεγατόνων!

Μια τέτοια βόμβα, εάν πέσει στην Ουάσινγκτον, θα ισοπεδώσει κτίρια σε έκταση 20 μιλίων, προς πάσα κατεύθυνση και θα προκαλέσει εγκαύματα τρίτου βαθμού σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ακτίνα 45 μιλίων!

"Αυτές οι δυνατότητες είναι τόσο ανησυχητικές που πιστεύω ότι η κρίση είναι τώρα εδώ, όχι όταν οι πύραυλοι της Βόρειας Κορέας θα μπορούν να φτάσουν τις ΗΠΑ", δήλωσε ο Hecker, που επίσης σημείωσε πως θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την Βόρεια Κορέα ώστε να εξοπλίσουν τις βόμβες υδρογόνου της.

Αφοπλισμός ή... κλιμάκωση; Ανένδοτος ο Τραμπ!

Αμερικανικοί "κατασκοπευτικοί" δορυφόροι "έπιασαν" πρόσφατα αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή των πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, αλλά δεν μπορούν ακόμη να βγουν συμπεράσματα. Στο παρελθόν, η Βόρεια Κορέα ισχυρίστηκε πως είχε κατασκευάσει βόμβες υδρογόνου, παρόλο που δεν είχε γίνει κοινώς πιστευτό.

Ο Hecker προτρέπει τις ΗΠΑ να συνδιαλεγούν διπλωματικά με τη Βόρεια Κορέα, ούτως ώστε να πείσουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να συμφωνήσει σε μια πολιτική "μη χρησιμοποίησης" του πυρηνικού τους οπλοστασίου, κάτι που θα αποτελεί ένα... ημίμετρο, αν σκεφτεί κανείς πως αυτό που απαιτούν οι ΗΠΑ είναι ο πλήρης αφοπλισμός όσον αφορά στα πυρηνικά.

Αυτό, ωστόσο, δεν μοιάζει ιδιαίτερα εύκολο, εάν συνυπολογίσει κανείς όσα είπε σήμερα, 30.06.2017, ο αμερικανός Πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα προγράμματα της Βόρειας Κορέας για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων απαιτούν να δοθεί μια «αποφασιστική απάντηση» και πως έληξε η περίοδος της «στρατηγικής υπομονής» με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

«Η στρατηγική υπομονή με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας έχει αποτύχει. . . Ειλικρινά, η υπομονή τελείωσε», δήλωσε ο Τραμπ από τον κήπο του Λευκού Οίκου μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζέι-ιν.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία καθώς και με εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, για την λήψη μέτρων σε διπλωματικό, οικονομικό επίπεδο και επίπεδο ασφάλειας ώστε να προστατέψουμε τους συμμάχους μας και τους πολίτες μας από αυτή την απειλή γνωστή ως Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος τον Μουν Τζέι-ιν

Και κάπως έτσι ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα...

Πηγή: businessinsider.com / Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters