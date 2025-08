Μερτς για Χαμάς: Βασανίζει ομήρους, τρομοκρατεί το Ισραήλ και χρησιμοποιεί τον πληθυσμό της Γάζας ως ανθρώπινη ασπίδα

Τη φρίκη του για το βίντεο με τους Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς εξέφρασε ο Φρίντριχ Μερτς την Κυριακή (03.08.2025). Ταυτόχρονα, ο Καγκελάριος της Γερμανίας κάλεσε το Ισραήλ να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σοκαρισμένος ο Φρίντριχ Μερτς για την κατάσταση εξαθλίωσης των δύο ομήρων της Χαμάς – εκ των οποίων ο ένας είναι γερμανοϊσραηλινός – βίντεο με τους οποίους δημοσιεύθηκε το Σάββατο (02.08.225) η Χαμάς, ζήτησε το τέλος της τέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες του (γερμανοϊσραηλινού) Εβιάταρ Ντάβιντ και του Ρομ Μπρασλάφσκι. Η Χαμάς βασανίζει τους ομήρους, τρομοκρατεί το Ισραήλ και χρησιμοποιεί τον ίδιο της τον πληθυσμό στην Λωρίδα της Γάζας ως ανθρώπινη ασπίδα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος να παρακαμφθεί μία κατάπαυση του πυρός, η οποία θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης», δήλωσε στην BILD ο Γερμανός Καγκελάριος και έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση την απελευθέρωση των ομήρων.

Απευθυνόμενος ταυτόχρονα στην ισραηλινή Κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να ανταποδώσει τον κυνισμό της Χαμάς, αλλά να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας». Οι οδυνηρές εικόνες του Εβιάταρ Ντάβιντ και του Ρομ Μπρασλάφσκι «δείχνουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο στο μέλλον της Γάζας», τόνισε ο Μερτς.

Hamas are STARVING the hostages.



CNN? Silent.

BBC? Silent.

Sky News? Silent.

The Guardian? Silent.

New York Times? Silent.

The Washington Post? Silent.



Resounding silence.



pic.twitter.com/3NHvUMGPf0