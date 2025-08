Νεκρός βρέθηκε και ο πέμπτος μεταλλωρύχος που είχε παγιδευτεί σε ορυχείο της Χιλής μετά την κατάρρευση στοάς

Με τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία της επιχείρησης διάσωσης των πέντε μεταλλωρύχων σε ορυχείο στη Χιλή μετά την κατάρρευση στοάς. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής (03.08.2025) ώρα Ελλάδας εντοπίστηκε νεκρός και ο τελευταίος.

Με την ανακάλυψη της σορού και του πέμπτου αγνοούμενου μεταλλωρύχου που είχε παγιδευτεί στο ορυχείο Ελ Τενιέντε στη Χιλή, όταν τους καταπλάκωσαν τόνοι χώματος, ολοκληρώθηκε η φάση των ερευνών.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου ανασύρθηκαν οι σοροί τριών ακόμη μεταλλωρύχων νωρίς το πρωί και το απόγευμα της Κυριακής, στο πλαίσιο μίας εντατικής επιχείρησης έρευνας που συνεχίστηκε αδιάλειπτα για περισσότερες από 72 ώρες.

Chile’s state miner Codelco announced two more trapped workers at El Teniente mine in Rancagua, Chile, have been found dead, raising the collapse death toll to four.



