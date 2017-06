Συναγερμός στο Παρίσι - Εικόνες σοκ! Νεκρός στον δρόμο ο δράστης - Οπλοστάσιο το αμάξι του

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ μίλησε για μια «απόπειρα επίθεσης» και ανακοίνωσε ότι ο οδηγός έχασε την ζωή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ακόμη σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι βρέθηκαν "εκρηκτικά" εντός του οχήματος. «Για μια ακόμη φορά οι δυνάμεις ασφαλείας της Γαλλίας βρέθηκαν στο στόχαστρο», υπογράμμισε ο Κολόμπ.

NEW: Man who crashed into police car in Paris dead; weapons, explosives found in car, French interior minister says https://t.co/RNUEVd1Rdr pic.twitter.com/vTgs0b39e0