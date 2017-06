Το σινεμά `μικραίνει`: Αποσύρεται ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις [pics, vids]

Ήταν πάντα ένας ηθοποιός που δεν "αγαπούσε" την προβολή και την υπερβολική έκθεση του Χόλιγουντ. Ένας ηθοποιός που άναβε τα φώτα της δημοσιότητας μόνο όταν είχε να μιλήσει για κάποια ταινία του. Οι φορές αυτές δεν ήταν πολλές. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ένας από τους σημαντικότερους και ταλαντούχους ηθοποιούς που γνώρισε η 7η Τέχνη έπαιζε πάντα με τους δικούς του κανόνες. Το ίδιο αποφάσισε και τώρα.

Λίγους μήνες αφού έκλεισε τα 60 του χρόνια και πριν βγει στους κινηματογράφους η νέα του ταινία, η πρώτη μετά τον Lincoln που του χάρισε το τρίτο του Όσκαρ, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται οριστικά από την ηθοποιία. Και άρα, από τα φώτα της δημοσιότητας. Κατεβάζει τον διακόπτη και αποσύρεται στην ησυχία και την ιδιωτικότητα που πάντα αποζητούσε.

Την αποχώρησή του από την ηθοποιία ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του Λέσλι Νταρτ, τονίζοντας πως ο λόγος που τον οδήγησε στην απόφαση αυτή είναι προσωπικός αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. "Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός. Είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους τους συνεργάτες του και το ακροατήριό του όλα αυτά τα χρόνια", είπε. Και πρόσθεσε ότι δεν υπάρξει καμία άλλη δήλωση.

Ο Ντέι Λιούς είναι ο μοναδικός άνδρας ηθοποιός που έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για πρωταγωνιστικούς λόγους. Τα κατάφερε με τις ταινίες "Το Αριστερό μου Πόδι" (1989), "There Will Be Blood" (2007) και "Lincoln" (2013). Είχε προταθεί και για την ερμηνεία του στην ταινία του Μάρτιν Σκορτζέζε "Gangs of New York" (2002).

Τον Δεκέμβριο θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες και η τελευταία του ταινία, η "Phantom Thread", με θέμα τον κόσμο της μόδας του Λονδίνου τη δεκαετία του '50.

Ο 60χρονος ηθοποιός γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1957 στο Λονδίνο και κατέχει διπλή υπηκοότητα (αγγλική και ιρλανδική). Σαν παιδί ήταν… ζωηρό και οι γονείς του τον έστειλαν εσώκλειστο στο σχολείο Σεβενόουκς στο Κεντ. Εκεί ήρθε σε επαφή με την ξυλουργική και την ηθοποιία. Η πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά έχει το 1971 στην ταινία Sunday Bloody Sunday όπου έπαιζε ως κομπάρσος. Είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία του… παράδεισο γιατί πληρωνόταν (2 λίρες) για να σπάει ακριβά αυτοκίνητα!

Όταν τελείωσε το σχολείο, αρχικά προσπάθησε να γίνει μαραγκός αλλά (ευτυχώς) δεν τον έκαναν δεκτό στη σχολή και έτσι στράφηκε στο θέατρο.

Το 1982 έπαιξε έναν μικρό ρόλο στην ταινία "Γκάντι" και έναν στην ταινία "Η Ανταρσία του Μπάουντι". Το 1986 έκανε… αίσθηση όταν έπαιξε δυο διαφορετικούς ρόλους στην ταινία "Δωμάτιο με Θέα". Το 1987 ήρθε η μεταφορά του βιβλίου «Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα Του Είναι" στο σινεμά, με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις πρωταγωνιστή. Δυο χρόνια μετά έρχεται η καταπληκτική ερμηνεία στην ταινία "Το Αριστερό Μου Πόδι", μια ερμηνεία που του χάρισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του.

Ακολούθησαν ταινίας – "σταθμοί" όπως "Ο Τελευταίος των Μοϊκανών", και "Στο Όνομα του Πατρός". Στη δεύτερη ταινία, για να μπει στο "πετσί" του ρόλου, αδυνάτισε, πέρασε μεγάλο διάστημα σε ένα κελί και έβαλε το προσωπικό της ταινίας να του πετάει κρύο νερό και να τον βρίζει!

Ακολούθησαν οι ταινίες "Οι Μάγισσες του Σάλεμ", "Ο Μποξέρ" και στις αρχές του 2000 συνεργάστηκε ξανά με τον Μάρτιν Σκορτζέζε (είχαν δουλέψει μαζί και στα "Χρόνια της Αθωότητας") στις "Συμμορίες της Νέας Υόρκης". Το 2007 γύρισε το "There Will Be Blood" με το οποίο κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ του και το 2012 υποδύθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, ερμηνεία για την οποία βραβεύτηκε το τρίτο του Όσκαρ.

Το θέατρο

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και ενώ είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστός για το ταλέντο του, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Ρίτσαρντ Έιρ, παίζοντας τον Άμλετ στο National Theatre. Όμως κατέρρευσε στη μέση μιας σκηνής όπου το φάντασμα του πατέρα του Άμλετ πρωτοεμφανίζεται στο γιό του.

Άρχισε να κλαίει ανεξέλεγκτα και αρνήθηκε να επιστρέψει στη σκηνή, οπότε ο αντικαταστάτης του αναγκάστηκε να ολοκληρώσει το έργο. Διαδόθηκε η φήμη ότι ο Βρετανός ηθοποιός είχε δει το φάντασμα του πατέρα του, αν και επίσημα το περιστατικό αποδόθηκε σε υπερκόπωση. Σε βρετανική τηλεοπτική εκπομπή στο ITV ο ίδιος επιβεβαίωσε τη φήμη. Δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά στη σκηνή.

Η προσωπική ζωή

Σπάνια μιλάει για τις σχέσεις του. Είχε σχέση με την Ιζαμπέλ Ατζανί, η οποία κράτησε έξι χρόνια. Στις 9 Απριλίου του 1995, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό των δυο ηθοποιών, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους Gabriel-Kane Day-Lewis. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, όταν επισκέφτηκε το σπίτι του Άρθρου Μίλλερ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την ταινία "Οι Μάγισσες του Σάλεμ" (σ.σ. βασίστηκε σε θεατρικό του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα), ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις γνώρισε την κόρη του Άρθουρ Μίλλερ, Ρεμπέκα.

Το ζευγάρι είναι ακόμη και σήμερα μαζί (συνεργάστηκαν κιόλας στην ταινία Η μπαλάντα του Τζακ και της Ρόουζ την οποία σκηνοθέτησε εκείνη) κι έχουν δυο γιους, τον Ronan Cal Day-Lewis που γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1998 και τον Cashel Blake Day-Lewis που γεννήθηκε τον Μάιο του 2002.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Wikipedia

Φωτογραφίες: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ