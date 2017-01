Τραμπ: Νέο tweet, νέες απώλειες στο Χρηματιστήριο!

«Η General Motors παραδίδει μοντέλα Chevy Cruze που κατασκευάστηκαν στο Μεξικό σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, χωρίς να πληρώνει δασμούς. Κατασκεύασέ τα στις ΗΠΑ ή πλήρωσε έναν βαρύ τελωνειακό δασμό!» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο μεγιστάνας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!