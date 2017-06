Βρετανία: Τερέζα, έπαιξες κι έχασες! `Φαρμάκι` ο βρετανικός Τύπος! [pics]

Ήταν αναμενόμενο πως αν δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία (για την οποία άλλωστε τα έκανε όλα) η Τερέζα Μέι θα βρισκόταν αντιμέτωπη με τη χειρότερη στιγμή της πολιτικής της καριέρας. Η στιγμή αυτή ξεκίνησε από την ώρα που τα exit polls έδειξαν ότι οι Τόρις δεν θα έχουν αυτοδυναμία.

Και ο Τύπος δεν χαρίστηκε στην πληγωμένη Μέι. «Έπαιξες, κι έχασες» ήταν το μήνυμα. Πολλά από τα πρωτοσέλιδα άλλωστε είτε κάνουν λόγο για «τζόγο» από πλευράς της πρωθυπουργού, είτε για χαμένο στοίχημα και τα περισσότερα προαναγγέλλουν το πολιτικό της τέλος.

«Στοίχημα που γύρισε μπούμερανγκ» είναι ο ένας από τους τίτλους που επέλεξε η Daily Mail, σε μια από τις εκδόσεις της. Γιατί στην επόμενη, ο τίτλος ήταν «η Τερέζα στα σχοινιά καθώς το μεγάλο της στοίχημα γυρίσει μπούμερανγκ».

MAIL 3 AM UPDATED: Gamble that backfired #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/IqIH6Fmk32

Τον ίδιο (σχεδόν) επέλεξαν τόσο η Telegraph όσο και οι Financial Times αλλά και η Daily Star. Η Sun έκανε λογοπαίγνιο με το επώνυμο της πρωθυπουργού και την… έξοδό της. «Κρέμεται από ένα νήμα» ήταν ο τίτλος της Mirror.

Just published: front page of the Financial Times 2nd edition for June 9https://t.co/rQ8rN8t7nA pic.twitter.com/fTQWSN9et6