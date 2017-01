Μελάνια Τραμπ: Να γιατί πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη της! [vid]

Φαίνεται όμως πως βρέθηκε τελικά ο λόγος που το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ όταν γύρισε προς το μέρος της ο Ντόναλντ Τραμπ. Για να καταλάβουμε τι συνέβη θα έπρεπε να έχουμε επικεντρωθεί σε ένα άλλο πρόσωπο, την Ιβάνκα Τραμπ.

Η Ιβάνκα στεκόταν στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ και φαίνεται τελικά πως ο Ντόναλντ Τραμπ γύρισε και απευθύνθηκε στην κόρη του και όχι στην Πρώτη Κυρία! Φαίνεται να έχουν επαφή με τα μάτια αλλά και να λένει κάτι ο ένας στον άλλο.

Notice Ivanka making eyes at Trump -- he turned around to look at Ivanka, not Melania. He ignored her. https://t.co/Wir4hWwn8e