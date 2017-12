Επίθεση ενόπλου σε εκκλησία στο Κάιρο

Αιματηρή επίθεση με στόχο τους Χριστιανούς Κόπτες λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Δεκά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλου σε εκκλησία στο νότιο Κάιρο.

Ο νεότερος απολογισμός δόθηκε στη δημοσιότητα από αξιωματούχους της Αιγύπτου σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Υπάρχουν επίσης και πέντε τραυματίες.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνεται ο ένας από τους δράστες της επίθεσης.

Επικαλούμενα τον υπουργό Εσωτερικών, τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι δυο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είχε στόχο να μπει στο Ναό της Αγίας Μαρίας αλλά τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Από τα πυρά τους, έπεσε νεκρός.

Αιγυπτιακά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ πλησίαζε την εκκλησία.

Φωτογραφία και video που «ανέβηκαν» στα social media δείχνουν έναν άνδρα με γενιάδα πεσμένο στο έδαφος. Φορά στη μέση του ζώνη με πυρομαχικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Video from #Cairo as terrorist’s open fire at church reportedly killing 3 (so far) One of the terrorist killed and as you can see was about to carry out an SVIED attack. pic.twitter.com/JFuZxzoTHi

— Censored C3RL (@AkhiCaki) December 29, 2017