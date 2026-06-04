«Φρούριο» η Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

«Αστακός» η Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του NATO. Σχεδόν ένα μήνα πριν αρχίσουν οι εργασίες και η τουρκική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για την ασφάλεια των υψηλόβαθμων αξιωματούχων και των αντιπροσωπειών που αναμένεται να φτάσουν από όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών θα είναι και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, ορισμένες περιοχές θα χαρακτηριστούν «κόκκινες ζώνες», όπου η πρόσβαση είτε θα απαγορεύεται είτε θα είναι περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών είναι το κύριο αεροδρόμιο της πόλης, το Εσενμπογκά, και τα περίχωρά του, ο χώρος διεξαγωγής της συνόδου κορυφής, οι διαδρομές από και προς τον χώρο της συνόδου κορυφής και οι τοποθεσίες όπου οι αντιπροσωπείες θα φιλοξενηθούν σε 15 ξενοδοχεία. Η γειτονιά Söğütözü όπου βρίσκεται το συγκρότημα του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι επίσης μία από τις «κόκκινες ζώνες».

Οι αρχές απαγόρευσαν επίσης δημόσιες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις μεταξύ 1ης και 15ης Ιουλίου σε όλη την Άγκυρα.

Περίπου 40.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών και στρατιωτικών, θα έχουν ως αποστολή την ασφάλεια της συνόδου κορυφής. Ανάμεσα στους ένστολους θα υπάρχουν και αστυνομικοί με πολιτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προσωπικό αυτό θα έχει μαζί του drones και συστήματα κατά των drones.

Εκτός από τις κάμερες CCTV σε όλη την πόλη, οι αρχές θα εγκαταστήσουν υψηλής τεχνολογίας «κάμερες παρατηρητών» σε 100 κρίσιμες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Bloomberg, οι αρχές σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν εγχώρια συστήματα πυραυλικής άμυνας μικρού και μεσαίου βεληνεκούς και να θέσουν τον στόλο F-16 της Τουρκίας σε υψηλή επιφυλακή.

Πρόσφατα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί προήδρευσε σύσκεψης κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας για τα μέτρα που θα ληφθούν κατά τη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας.