Η Ελλάδα δεν σταματάει να δέχεται μηνύματα από το εξωτερικό για την επέτειο των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης.

Τις ευχές της στην Ελλάδα αλλά και στους εκπροσώπους της στην Euroleague, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έστειλε και η Ζαλγκίρις Κάουνας.

«200 χρόνια από τότε που η Ελλάδα επανάκτησε την ανεξαρτησία της. Συγχαρητήρια από την Ζαλγκίρις στην Ελλάδα και στους φίλους μας στην Euroleague, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό», αναφέρει το μήνυμα της λιθουανικής ομάδας.

200 years since regaining independence! 🇬🇷 Congratulations from Zalgiris go out to Greece, and our @EuroLeague fellows @paobcgr and @olympiacosbc! 🎉 pic.twitter.com/xGvZwAkfJv