Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σχεδόν πέντε ωρών στη Μελβούρνη, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πήρε τη νίκη με 3-2 σετ [7-6(4), 6-3, 6-7(2), 5-7, 4-6)] επί του Φέλιξ Αλιασίμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ρώσος τενίστας, Νο1 του ταμπλό και μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, βρέθηκε ένα γκέιμ μακριά από τον αποκλεισμό, αλλά έμεινε “ζωντανός” στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και ολοκλήρωσε στη συνέχεια μία “μυθική” ανατροπή.

Ο Μεντβέντεφ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τον Καναδό τενίστα, ο οποίος είχε και μπρέικ πόιντ στο τρίτο σετ, πριν “λυγίσει” τελικά με 7-6 και αρχίσει η… αντεπίθεση. Το ματς συνέχισε να είναι εξαιρετικό, με τους δύο αθλητές να παίζουν στα όρια, αλλά τον Ρώσο να έχει πια την ψυχολογία και να κάνει το πρέικ στο τέταρτο σετ, για να φέρει το ματς στα ίσια.

Ο Αλιασίμ είχε μπρέικ πόιντ και στο ξεκίνημα του πέμπτου σετ, αλλά ο Μεντβέντεφ το “έσβησε” και στη συνέχεια έδωσε “σκληρή μάχη” για να κρατήσει το προβάδισμα. Ο Καναδός είχε μάλιστα διπλό μπρέικ πόιντ και στο 10ο γκέιμ, αλλά το Νο1 του ταμπλό κατάφερε να κάνει νέα μίνι ανατροπή και να κλείσει το σετ με 6-4 και το ματς στο 3-2.

