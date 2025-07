Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήγε στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα – Συνεχίζει τις διακοπές του στην Ισπανία

Ερωτηματικά και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, στο Γκοντόμαρ του Πόρτο, με τον 40χρονο να εντοπίζεται στην Ισπανία κάνοντας διακοπές.

Η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα έγινε το πρωί της Δευτέρας (5/7/25) με το κλίμα να είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένο. Ανάμεσα στους παραβρισκόμενους ήταν πρώην και νυν συμπαίκτες του Πορτογάλου, όχι όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, όταν κατά την διάρκεια μιας προσπέρασης, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Η συνταρακτική είδηση έχει συγκλονίσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική γνώμη, με την Λίβερπουλ η οποία ήταν η τελευταία ομάδα στην οποία ο Ζότα αγωνίστηκε να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 20.

Ο Νέβες, ο οποίος αγωνίζεται με την Αλ Χιλάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το οποίο διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ, ταξίδεψε για 13 ώρες προκειμένου να παρευρεθεί στη κηδεία, ενώ κάτι ανάλογο έκαναν και ο αρχηγός της Λίβερπουλ Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Αντίθετα απών ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο, μια απουσία που έγινε θέμα στα ΜΜΕ της Ισπανίας.

Και αυτό διότι αναφέρεται πως ο «CR7» επέλεξε να συνεχίσει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του στην Μαγιόρκα, ενώ από τη πλευρά της η Μιrror υποστηρίζει πως Ρονάλντο φέρεται να ήταν διστακτικός να εμφανιστεί στη μικρή πόλη Γκοντόμαρ, φοβούμενος ότι η παρουσία του θα επισκίαζε την τελετή αποχαιρετισμού των δύο αδερφών.

Nelson Semedo, Ruben Días , Former coach Fernando Santos , Bernado Silva , Ruben Neves , Bruno Fernandez , Diogo Dalot and other portuguese players have arrived for the funeral of Diogo Jota and his brother André.



But Portugal captain Cristiano Ronaldo was not present. pic.twitter.com/X1f25ek2GB