Η Μπάγερν Μονάχου σκόραρε για 66ο διαδοχικό της παιχνίδι στο εκτός έδρας 4-0 επί της Κολωνίας. Η Ουνιόν νίκησε μέσα στο Βερολίνο την Χόφενχαϊμ (2-1) και την έφτασε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Bundesliga.

Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα (μετά από την εντός έδρας ήττα από την Γκλάντμπαχ) με… εμφατικό τρόπο. Οι Βαυαροί νίκησαν με 4-0 την Κολωνία στο “Ράιν Ένερτζι Στάντιον” και έφτασαν στο +6 από τη δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, Ντόρτμουντ.

Η Μπάγερν Μονάχου σκόραρε και στην Ρηνανία. Το 1-0 του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 11′ (ο Πολωνός έκανε χατ-τρικ) ήταν ιστορικό. Εκτός από το προβάδισμα που τους έδωσε, οι Βαυαροί έσπασαν το ρεκόρ που κατείχαν φτάνοντας τα 66 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος στα οποία σκόραραν.

Τελευταία φορά που έμεινε στο μηδέν ήταν στις 9 Φεβρουαρίου του 2020 και στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Λειψία (0-0). Έκτοτε, μετράει 51 νίκες, επτά ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες.

Bayern Munich have now scored in 66 straight Bundesliga games.



🥇 A new record.#KOEFCB pic.twitter.com/b1I3uwjfAM