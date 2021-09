Η Γιουβέντους έκανε δεύτερη διαδοχική νίκη στη Serie A, με το 3-2 επί της Ουντινέζε, αλλά έχασε δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της με τραυματισμούς και θα τους στερηθεί στο Champions League.

Ο Άλβαρο Μοράτα και ο Πάολο Ντιμπάλα αποχώρησαν με μυϊκά προβλήματα από το ματς και σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, αμφότεροι θα χάσουν το μεγάλο ματς με την Τσέλσι για τους ομίλους του Champions League.

Η ομάδα του Αλέγκρι δεν θα τους έχει στη διάθεσή της ούτε και για το ντέρμπι με την Τορίνο στη Serie A που ακολουθεί, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι αμφότεροι θα επιστρέψουν στη δράση, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

