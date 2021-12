Στα χαρτιά θα βγει ο νικητής του ζευγαριού Τότεναμ – Ρεν, καθώς οι δύο ομάδες δεν έχουν διαθέσιμες ημερομηνίες προκειμένου να γίνει το εξ αναβολής παιχνίδι του Europa Conference League.

Η αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Ρεν είχε αναβληθεί, λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν οι Άγγλοι.

Το πρωί του Σαββάτου (11/12), όπως έγινε γνωστό μετά από το αδιέξοδο που παρατηρήθηκε στην προσπάθεια που έγινε για την ανεύρεση ημερομηνίας σχετικά με την διεξαγωγή του αγώνα, αποφασίστηκε ο νικητής να βγει στα χαρτιά.

Συγκεκριμένα, ο νικητής θα προκύψει μετά από απόφαση που θα πάρει η πειθαρχική επιτροπή της UEFA, με την Τότεναμ να είναι στην 3η θέση του ομίλου στο -3 από την Φίτεσε που κέρδισε με 3-1 την Μούρα στο τελευταίο παιχνίδι.

Το πιθανότερο, πάντως, είναι το παιχνίδι να το πάρει στα χαρτιά η Ρεν.

🚨 BREAKING 🚨



Following the postponement of Tottenham Hotspurs UEFA Europa Conference League match against Stade Rennais FC.



Unfortunately, despite all efforts, a solution that could work for both clubs could not be found. As a consequence, the match can no longer be played. pic.twitter.com/zsW7pR8ayL