Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ διαιτητής στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (11.05.2026) από την UEFA οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους τελικούς των Champions League, Europa League και Conference League.

Πιο συγκεκριμένα, τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ (30.05.2026) θα σφυρίξει ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ.

Ο Γερμανός διαιτητής είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό αφού έχει σφυρίξει πέντε φορές σε παιχνίδια της Super League, με πιο πρόσφατο, τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 επί του Άρη, την 1η Νοεμβρίου του 2025.

Παράλληλα, έχει διαιτητεύσει έξι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, δύο των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, μία του Παναθηναϊκού και μία της ΑΕΚ.

Τον τελικό του Europa League μεταξύ της Άστον Βίλα και την Φράιμπουργκ (20.05.2026) θα διευθύνει ο Γάλλος, Φρανσουά Λετεσιέ, ενώ τον τελικό του Conference League (Ράγιο Βαγιεκάνο – Κρίσταλ Πάλας) που θα γίνει στις 7 Μαΐου θα διευθύνει ο Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η διαιτητής του τελικού του Champions League Γυναικών, όπου θα κοντραριστούν η Μπαρτσελόνα με την Ολιμπίκ Λιονέ. Πρόκειται για την Τες Όλοφσον από τη Σουηδία, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις Μαϊου στο Οσλο.

Οι διαιτητικές ομάδες:

Τελικός Champions League

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ

Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν

4ος: Σάρερ

VAR: Ντάνκερτ

AVAR: Σρούντερ

Τελικός Champions League Γυναικών

Δαιιτητής: Όλοφσον

Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ

4η: Ντιμιτρέσκου

VAR: Φαν Ντρίσε

AVAR: Σαν

Τελικός Europa League

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ

Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί

4ος: Ερνάντες

VAR: Μπρισάρ

AVAR: Ντελαζό

Τελικός Conference League

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι

Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι

4ος: Νίμπεργκ

VAR: Ντι Μπέλο

AVAR: Κίφι