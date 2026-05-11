Νάπολι – Μπολόνια 2-3: Σοκ για τους «παρτενοπέι» στις καθυστερήσεις

Η Νάπολι δεν πήρε αυτό που ήθελε μέσα στο “Ντιέγκο Μαραντόνα” κόντρα στην Μπολόνια. Το τελικό 3-2 υπέρ των φιλοξενούμενων αφήνει ανοικτή την έξοδο στο Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την ήττα αυτή, η Νάπολι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να “κλειδώσει” την παρουσία της από σήμερα στη League Phase του Champions League. Οι “παρτενοπέι” έμειναν στη 2η θέση και στους 70 βαθμούς και βρίσκονται στο +2 από τη Γιουβέντους και στο +3 από Μίλαν και Ρόμα.

Οι «ροσομπλού» αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους και πριν τη συμπλήρωση 35 λεπτών στο παιχνίδι προηγήθηκαν 2-0 με τα γκολ των Μπερναρντέσκι και Ορσολίνι. Η μείωση του σκορ από τον Ντι Λορέντσο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε και στο 48′ το ματς ήρθε σε απόλυτη ισορροπία με το τέρμα του Άλισον Σάντος. Στις καθυστερήσεις, όμως, ο Ρόου υπέγραψε το διπλό των φιλοξενούμενων.

Αποτελέσματα και σκόρερ

Τορίνο-Σασουόλο 2-1

(66΄ Σιμεόνε, 71΄ Πέντερσεν – 51΄ Τόρστβεντ)

Κάλιαρι-Ουντινέζε 0-2

(56΄ Μπούκσα, 90+6΄ Γκεϊ)

Λάτσιο-Ίντερ 0-3

(6΄ Μαρτίνες, 39΄ Σούσιτς, 76΄ Μχιταριάν)

Λέτσε-Γιουβέντους 0-1

(1΄ Βλάχοβιτς)

Βερόνα-Κόμο 0-1

(71΄ Δουβίκας)

Κρεμονέζε-Πίζα 3-0

(31΄ Βάρντι, 51΄ Μπονατσόλι, 86΄ Οκερέκε)

Φιορεντίνα-Τζένοα 0-0

Πάρμα-Ρόμα 2-3

(47΄ Στρεφέτσα, 87΄ Κεϊτά – 22΄, 90+11΄πεν. Μάλεν, 90+4΄ Ρενς)

Μίλαν-Αταλάντα 2-3

(88′ Πάβλοβιτς, 90’+4 Νκουνκού – 7′ Έντερσον, 29′ Τζαπακόστα, 52′ Ρασπάντορι)

Νάπολι-Μπολόνια 2-3

(45’+2 Ντι Λορέντσο, 48′ Άλισον Σάντος – 10′ Μπερναρντέσκι, 34′ πέν. Ορσολίνι, 90’+1 Ρόου)