Ντέμης Νικολαΐδης: Χαίρομαι λίγο παραπάνω αυτό το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς έχει οπαδούς τους παίκτες του

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14 πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην ιστορία της και ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Monday FC των καναλιών Novasports στην επιτυχία των κιτρινόμαυρων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε τον τίτλο της Super League.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης εξήγησε τον λόγο για τον οποίο θεωρεί αυτόν τον τίτλο της ΑΕΚ πιο ωραίο από τους άλλους, αποθέωσε τη νοοτροπία νικητή του Μάρκο Νίκολιτς και μίλησε για την εξυπνάδα του Μάριου Ηλιόπουλου.

«Αυτό το πρωτάθλημα είναι πιο ωραίο από τα άλλα. Πέρυσι μπήκε μια νέα ιδιοκτησία, έμαθε γρήγορα, έκανε σωστές ενέργειες, άφησε ήσυχο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πήρε τεχνικό διευθυντή, πήρε σοβαρό προπονητή, πήρε τους παίκτες που ζήτησαν. Στα μάτια μας περιμέναμε να δούμε μια ομάδα να διεκδικεί τον τίτλο μετά από ένα χρόνο. Ο Νίκολιτς την έχτισε ποδοσφαιρικά από το μηδέν και αυτό που είπε το έκανε. Μπήκε στη League Phase, άρχιζε να κερδίζει, πάντα γκρινιάζαμε, αλλά σιγά σιγά γινόταν καλύτερη. Η ΑΕΚ ήταν σταθερή. Έκανε δύο ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό τον Οκτώβρη και από εκεί και πέρα λίγο λίγο μεγάλωνε. Άλλαξε τη νοοτροπία των παικτών. Οι περισσότεροι κουβαλούσαν έξι ήττες στην πλάτη τους. Θέλει δουλειά να φύγει η κακή ψυχολογία. Βλέπαμε λοιπόν την ομάδα να μπαίνει για να κερδίζει. Οι παίκτες έγιναν νικητές υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Υπήρχε ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά για ένα μήνα και ένας άλλος παίκτης έναν άλλο μήνα. Ο Ζίνι για παράδειγμα στο τέλος βοήθησε πολύ. Παίρνει δίκαια τον τίτλο γιατί ήταν πιο σταθερή ομάδα η ΑΕΚ. Κάθε χρόνο ακούμε ποια ομάδα έχει την ΕΠΟ. Δεν θα έπρεπε καμία ομάδα να την έχει. Εδώ βλέπουμε μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Το χαίρομαι λοιπόν λίγο παραπάνω αυτό το πρωτάθλημα» ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Ντέμης Νικολαΐδης αναλύοντας το χθεσινό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό υποστήριξε: «Ο Παναθηναϊκός κουράστηκε και η ΑΕΚ είχε ψυχικά αποθέματα. Φαινόταν αγχωμένη η ΑΕΚ από την αρχή αλλά κατάφερε να το γυρίσει. Θέλω αν σταθώ στην ανακάλυψη του Νίκολιτς να βάλει χαφ Πινέδα και Μαρίν. Ο Πινέδα κουβάλησε στις πλάτες του την ΑΕΚ μέχρι τον Γενάρη και μετά ακολούθησε ο Μαρίν. Ήταν τα δύο μεγαλύτερα όπλα της ΑΕΚ με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Η ΑΕΚ λοιπόν μετά το 60′, αφού έτρεξε ο Παναθηναϊκός και κουράστηκε, δεν σταμάτησε. Είχε την μπάλα συνέχεια στα πόδια από το 60′ και μετά. Η ΑΕΚ είχε σταθερότητα και για αυτό παίρνει και το πρωτάθλημα».

Έπειτα αναφέρθηκε ξανά στον Νίκολιτς: «Ο Νίκολτς δεν είχε πει μεγάλα λόγια. Τον ένοιαζε αρχικά να περάσει στην Ευρώπη. Δεν μας άρεσε αυτό που βλέπαμε αλλά έπαιρνε τα αποτελέσματα. Είδαμε τη δουλειά του στο γήπεδο. Είχα πει πως ό,τι και να γινόταν στα play offs θα ήταν επιτυχημένος. Τώρα και με το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά περιμένεις απλά η ομάδα να γίνει ποιοτικότερη και να βλέπεις πιο όμορφο ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς έχει οπαδούς τους ποδοσφαιριστές του. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα».

Τέλος, πρόσθεσε για τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ο Ηλιόπουλος αφήνει αυτούς που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και αυτό δείχνει εξυπνάδα».