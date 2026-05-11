Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φάρσα που του έκαναν στη Ρώμη και η επική του αντίδραση

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να μην κατάφερε να “λάμψει” στο ATP της Ρώμης -γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στην πρεμιέρα του τουρνουά- αλλά έδωσε στο κοινό του τένις ένα αστείο στιγμιότυπο.

Οι διοργανωτές του τουρνουά της Ρώμης είχαν την έμνευση να κάνουν μια φάρσα σε κάποιους από τους αθλητές και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν στις επιλογές τους, δίνοντας μια επική αντίδραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να δει από κοντά ένα υποτιθέμενο «πολύτιμο» ρωμαϊκό βάζο 2000 ετών, με την προϋπόθεση να μην το ακουμπήσει. Αρχικά, ο Έλληνας τενίστας ήταν άνετος, κάνοντας και χαβαλέ, αφού προσποιήθηκε ότι κάνει κίνηση για να αγγίξει το βάζο.

Η γυναίκα που ήταν δίπλα του όμως έριχναν κατά λάθος το βάζο, με τον Έλληνα τενίστα να πιάνει το κεφάλι του, μη πιστεύοντας αυτό που είχε μόλις συμβεί. Δευτερόλεπτα μετά, όμως, η αποκάλυψη της φάρσας ήταν λυτρωτική, με τον Τσιτσιπά να δίνει χειροκρότημα σε αυτούς που οργάνωσαν τη φάρσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis TV (@tennistv)

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα του τένις που πεέσαν θύματα της φάρσας ήταν η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Ίγκα Σβιόντεκ από το WTA αλλά και οι Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Ματέο Μπερετίνι.