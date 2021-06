Oι Γκάρι Λίνεκερ, Ρίο Φέρντιναντ και Άλαν Σίρερ πανηγύρισαν με τη ψυχή τους τα γκολ και την πρόκριση της Αγγλίας κόντρα στη Γερμανία.

Οι τρεις παλαίμαχοι Άγγλοι ποδοσφαιριστές “τρελάθηκαν” την ώρα που μετέδιδαν το παιχνίδι για το BBC, άφησαν για λίγο τα μικρόφωνα και πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ του Στέρλινγκ, το οποίο άνοιξε τον δρόμο στους Άγγλους για την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro 2020.

Δείτε την αντίδρασή τους στο γκολ:

Those clips of Lineker, Shearer and Ferdinand cheering when England scored need to be investigated by Ofcom. They’re BBC presenters, they shouldn’t be showing their bias. pic.twitter.com/3guPaS1SlV