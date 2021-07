Το μήνυμα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, πριν από τον τελικό της Αγγλίας με την Ιταλία στο Euro 2020, αλλά και η ευχή που έκανε, κατά την παρουσία του στον τελικό των γυναικών στο Wimbledon.

55 χρόνια μετά το θρίαμβό της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, στο παλιό «Wembley», η εθνική ομάδα της Αγγλίας προσπαθεί να ανέβει σε μια νέα… ποδοσφαιρική κορυφή, αντιμετωπίζοντας στο Λονδίνο την Ιταλία, στον τελικό του Euro 2020.

Οι οπαδοί έχουν ξεκινήσει από νωρίς τις… προετοιμασίες τους και ελπίζουν στη νίκη που θα τους στείλει στα… ουράνια! Όσοι δεν μπορέσουν να μπουν στο Wembley θα προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τη δική τους αγωνία στις παμπ και να στηρίξουν από… απόσταση τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και τους παίκτες των «τριών λιονταριών».

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, αλλά και ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον, έχουν στηρίξει την εθνική, στέλνοντας τις ευχές τους. «Όλη η χώρα σας στηρίζει, φέρτε το… σπίτι» είπε μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Δούκας του Κέιμπριτζ.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκε το Σάββατο (10.07.2021) στον τελικό των γυναικών του Wimbledon και σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, φέρεται μιλούσε σε καλεσμένους για τις ελπίδες του για κατάκτηση του Euro 2020. Ο αποψινός τελικός απασχολεί τον Δούκα του Κέιμπριτζ, αλλά και όλη την Αγγλία!

Να αναφέρουμε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αναμένεται να είναι το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας που θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Euro 2020, με τον ρόλο του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl