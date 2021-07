Η Ιταλία ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Euro 2020, μετά από έναν συναρπαστικό τελικό κόντρα στην Αγγλία, ο οποίος και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι ήταν εξαιρετική καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά και έφθασε μέχρι τέλους, με τον Ντοναρούμα να γίνεται στο τέλος ο ήρωας μιας ολόκληρης χώρας.

Οι Ιταλοί πανηγύρισαν μάλιστα έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου σε όλη την Ιταλία και αμέσως γέμισαν τους δρόμους σε πολλές πόλεις για ένα γλέντι που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το πρωΐ.

🇮🇹 Scenes in Rome as Italy win EURO 2020! 🥳 @azzurri | #ITA | #EURO2020 pic.twitter.com/3bRGBIjpzH

Fans in Milan and Rome react after Italy beat England in a shoot-out in the #Euro2020 final pic.twitter.com/uBAQmN7OWU