Το επίσημο τραγούδι του Euro, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, κυκλοφόρησε ,με τίτλο «We are the People και συμμετοχή του Bono από τους U2.

Ο Μάρτιν Γκάριξ ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το επίσημο τραγούδι του Euro, που θα διεξαχθεί σε 12 διαφορετικές χώρες τον Ιούνιο αφού πέρυσι αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού. Ερμηνευτής και συνθέτης ο Μπόνο των U2 και στην κιθάρα ο Edge παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Ο τίτλος του κομματιού είναι «We are the People» και θα συνοδέψει μουσικά όλη την διοργάνωση.

«Το ποδόσφαιρο και η μουσική έχουν την δύναμη να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Είναι φορεας του πάθους και των συναισθημάτων και ο συνδυασμός τους θα παρατείνει τον ενθουσιασμό των fan προς το τουρνουά και επίσης θα προσελκύσει νέο κόσμο. Έχοντας φτιάξει ένα line-up γεμάτο αστέρια για την επίσημη μουσική του τουρνουά, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Η αναμονή έχει σχεδόν τελειώσει και είμαστε ενθουσιασμένοι να φανερώσουμε επισήμως το τραγούδι του UEFA EURO 2020 ‘We Are The People’, στο οποίο συμμετέχουν κάποιοι από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες όπως οι Martin Garrix, Bono και The Edge» είπε ο Γκάι-Λόρεντ Έπσταιν, υπεύθυνος μάρκετινγκ της UEFA.