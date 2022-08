Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία της FIBA ενόψει του Eurobasket 2022, με την Ελλάδα να θεωρείται τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου πίσω από Γαλλία και Σλοβενία.

Η Ελλάδα συγκέντρωσε το 15,2% των ψήφων του κόσμου, ενώ η Γαλλία και η Σλοβενία ισοψηφούν στην πρώτη θέση με 30,4%, με τη Σερβία να είναι τέταρτη με 12.7%, στις εκτιμήσεις πριν το πρώτο τζάμπολ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε, θεωρείται το δεύτερο φαβορί για το βραβείο του MVP του Eurobasket 2022, πίσω από τον Λούκα Ντόντσιτς της Σλοβενίας.

Αντίθετα, ο Δημήτρης Ιτούδης ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής που θα δώσει το “παρών” στη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου, πάνω από τον Εργκίν Αταμάν και τους υπόλοιπους τεχνικούς των Εθνικών Ομάδων.

