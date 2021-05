Ο Έντι Ταβάρες συμπλήρωσε την καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague. Ο θηριώδης σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, αποτελώντας τον καλύτερο ψηλό της διοργάνωσης.

Το “θηρίο” της Ρεάλ, το οποίο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, μέτρησε 11,4 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 μπλοκ, 1,1 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς.

Ο Ταβάρες ολοκλήρωσε το «παζλ» της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης, στην οποία βρίσκονται επίσης οι Βασίλιε Μίσιτς, Κέβιν Πάνγκος, Βλάντιμιρ Λούσιτς και Νίκολα Μίροτιτς.

.@waltertavares22 has been selected to the 2020-21 All-EuroLeague First Team



The @RMBaloncesto center repeated as the EuroLeague Best Defender whilst also being very impressive on the offensive front!