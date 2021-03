Η Euroleague παρουσίασε το Top 10 της 30ης αγωνιστικής, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κατακτά μία θέση στις κορυφαίες φάσεις της εβδομάδας.

Ο Έλληνας σέντερ του Παναθηναϊκού κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ, συνδυάζοντας την ουσία με το θέαμα.

Η κορυφή ανήκει, πάντως, στον πρώην παίκτη του “τριφυλλιού”, Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος έκοψε τον Λάρκιν και χάρισε τη νίκη στην Μπάγερν στο παιχνίδι με την Εφές.

Απολαύστε το βίντεο:

