Με τον Οκόμπο να “εκτελεί” κατά ριπάς στο τέλος του αγώνα (17 πόντους στην τελευταία περίοδο), ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 84-70 από τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Οι “πράσινοι” δεν βρήκαν λύση στο μαρκάρισμα του Γάλλου γκαρντ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους και έχασαν το αήττητο στην έδρα τους, “πέφτοντας” στο 2-5 στην κατάταξη της Euroleague. Μέικον και Παπαπέτρου με 16 πόντους έκαστος, “πάλεψαν” το ματς για το Τριφύλλι, χωρίς να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα. Εξαιρετικός και ο Κώστας Αντετοκούνμπο για την ομάδα του Πάρκερ, με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τη Βιλερμπάν να βρίσκει εύκολους πόντους και να παίρνει από την αρχή το προβάδισμα. Ο Γιώργος Παπαγιάννης όμως ήταν εξαιρετικός στο ξεκίνημα και βοήθησε την ομάδα του να μειώσει σε 14-12 και 16-15, πριν αλλάξει ξανά την εικόνα του αγώνα ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σέντερ των Γάλλων είχε τρεις τάπες και τρία καρφώματα μέσα σε λίγα λεπτά και οδήγησε στο 24-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

