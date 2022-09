Σε κανονικότητα επέστρεψε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο το 2022, σε ό,τι αφορά τις μετεγγραφές, αφού μετά από μία διετία, ξεπέρασε ξανά τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε η FIFA, το ποσό είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, η οποία είχε επηρεαστεί όπως και η προηγούμενη από την πανδημία και τις “περικοπές” που έφερε στην πλειοψηφία των συλλόγων σε όλο τον κόσμο.

Συνολικά έγινα έτσι, 9.717 διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τον αριθμό να αποτελεί νέο υψηλό όλων των εποχών, ενώ η αξία τους έφθασε σε ακριβή αριθμό τα 5,004 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από αυτά, τα 494,4 εκατομμύρια δολάρια πήγαν σε μάνατζερ.

