Η πίστα του Ζάντβορτ “ντύθηκε” στα πορτοκαλί και οι Ολλανδοί φίλοι της Formula 1 πανηγύρισαν, αφού είδαν τον συμπατριώτη τους, Μαξ Φερστάπεν να παίρνει την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές, μπροστά από τις δύο Mercedes. Πίσω του θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον, που… βρέθηκε πίσω του 38 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Την δεύτερη διαδοχική pole position, έβδομη φετινή και συνολικά δέκατη στην καριέρα του στη Formula 1 πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν, στα επίσημα δοκιμαστικά του ολλανδικού Grand Prix.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε μπροστά στους συμπατριώτες του να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στον 13ο αγώνα της χρονιάς κι έτσι θα βρεθεί την Κυριακή (05.09.2021) στην πρώτη θέση της εκκίνησης στην πίστα του Ζάντφορτ.

The home hero takes pole, the Zandvoort crowd goes wild!@Max33Verstappen just edges out Lewis Hamilton with a stunning final flying lap! 👏#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/xEVrpH49AR