Formula 1: «Αυλαία» με νικητή τον Φερστάπεν (video)

Η σεζόν στη Formula 1 ολοκληρώθηκε φέτος με 17 αγώνες λόγω κορονοϊού και τον Λουίς Χάμιλτον να γράφει ιστορία με το 7ο πρωτάθλημα της σπουδαίας καριέρας του στη Mercedes.

Η “αυλαία” έπεσε όμως στο Άμπου Ντάμπι, με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, αφού ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull ξεκίνησε πρώτος και πανηγύρισε τη νίκη στον τελευταία αγώνα του 2020.

Αυτή ήταν μάλιστα η 2η φετινή και 10η συνολικά νίκη στην καριέρα του Φερστάπεν, ο οποίος άφησε πίσω του τον Βαλτέρι Μπότας της Mercedes στη δεύτερη θέση και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον, τρίτο στο βάθρο.

All the key moments from our final hurrah of 2020!



Your Abu Dhabi race highlights are here 🎥#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1