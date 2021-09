Εκπληκτική εμφάνιση από τον Λάντο Νόρις στις κατατακτήριες δοκιμές του Σότσι. Ο πιλότος της McLaren πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του… χορεύοντας στη βροχή – Έμεινε τέταρτος ο Λιούις Χάμιλτον!

Η βροχή… άλλαξε τα δεδομένα στο Σότσι και ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren κέρδισε την πρώτη pole position της καριέρας του στα επίσημα δοκιμαστικά του ρωσικού Grand Prix της Formula 1.

What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Δίπλα του, στη δεύτερη θέση της εκκίνησης θα βρεθεί ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari, ενώ στη δεύτερη θα βρεθούν ο Τζορτζ Ράσελ (Williams) και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) με Mercedes.

A fab day at the office for @Carlossainz55 as he powers his Ferrari into P2 at qualifying in Sochi 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/VrP7PtH2tv — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν, που προηγείται στην εφετινή κατάταξη των οδηγών με Red Bull, δεν συμμετείχε στα δοκιμαστικά, αφού λόγω της τιμωρίας του θα εκκινήσει αύριο από την τελευταία θέση.

Εντυπωσιακή εμφάνιση στη βροχή και από τον Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ισπανό να καταλαμβάνει την έκτη θέση με την Alpine. Όσον αφορά τον Βαλτέρι Μπότας, αν και ταχύτερος στο Free practice 1, έμεινε έβδομος.