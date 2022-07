Με τη Ferrari να “αυτοκτονεί” για μία ακόμη φορά φέτος, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull του κατάφεραν να πάρουν ξανά τη νίκη στη Formula 1, θριαμβεύοντας και στο Γκραν Πρι της Γαλλίας.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Ferrari ξεκίνησε από την pole position τον αγώνα και οδηγούσε την κούρσα μέχρι και το 18ο γύρο, όταν με νέο πρόβλημα στο γκάζι, έφυγε στη στροφή 11 και “έσκασε” στης μπαριέρες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει για τρίτη φορά φέτος, ενώ προπορευόταν.

Ο Φερστάπεν το εκμεταλλεύτηκε έτσι απόλυτα το “δώρο” της Ferrari για να πανηγυρίσει την 7η φετινή του νίκη με τη Red Bull και να γίνει το φαβορί για τον τίτλο στη Formula 1.

Όσον αφορά το GP της Γαλλία, ο Χάμιλτον με τη Mercedes έμεινε στη δεύτερη θέση, ενώ ο ομόσταβλός του Ράσελ “έκλεψε” την τρίτη θέση και το βάθρο στο τέλος, από τον Πέρεζ της Red Bull. Φοβερός αγώνας για τον Σαινθ, o οποίος βρέθηκε πολύ πίσω στην κούρσα, αλλά έφθασε μέχρι και την 5η θέση της τελικής κατάταξης.

