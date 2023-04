Ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull πήρε τη νίκη στο Γκραν Πρι του Μπακού και έγινε ο πρώτος οδηγός της Formula 1, που καταφέρνει να διπλασιάσει τις πρώτες θέσεις του στη συγκεκριμένη πίστα.

Στη δεύτερη θέση πίσω από τον Πέρεζ έμεινε ο “ομόσταυλός” του στη Red Bull και δις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με τους δυο τους να μην έχουν αντίπαλο στο Αζερμπαιτζάν και να αφήνουν εύκολα πίσω τους στην τρίτη θέση, τον Σαρλ Λεκλέρκ με τη Ferrari.

Ο αγώνα κρίθηκε πάντως με το αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο μπήκε στην πίστα στον 11ο γύρο, την ώρα που ο Φερστάπεν είχε πάει ως πρωτοπόρος στα πιτ και δεν επέτρεψε στον Ολλανδό να διατηρήσει τη θέση του, αφού βγήκε πίσω από τον Πέρεζ και τον Λεκλέρκ. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull το εκμεταλλεύτηκε έτσι πλήρως και πήρε τη νίκη για δεύτερη φορά στην καριέρα του στο Μπακού.

