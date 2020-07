Η Mercedes εμφανίστηκε καλύτερη στο δεύτερο Γκραν Πρι της σεζόν, το οποίος διεξήχθη και πάλι στη Στυρία, οι οι Χάμιλτον και Μπότας έκαναν το 1-2, με τον Άγγλο πρωταθλητή να κατακτά την πρώτη του καρώ σημαία για φέτος.

Ο Χάμιλτον ξεκίνησε από την πρώτη θέση και δεν χρειάστηκε να… ιδρώσει για την πρώτη του νίκη στη σεζόν, ενώ ο Μπότας χρειάστηκε να προσπεράσει στο τέλος τον Φερστάπεν, με τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing να μένει στην τρίτη θέση.

Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91. #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD

Just the way we like it!!! 👊 Lewis WINS in Styria – his first victory of 2020!!!



VB takes second to make it a 1-2 to remember! 👏 pic.twitter.com/XFH8bGVM4A