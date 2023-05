Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύθηκε την pole position, “χόρεψε” στους δρόμους του βροχερού Μονακό και κατέκτησε το “λαμπερό” Grand Prix, παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης. Δεύτερος ο Αλόνσο, παρθενικό βάθρο για τον Οκόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής του σημερινού γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα που διεξήχθη στο Μονακό, φτάνοντας τις τέσσερις επιτυχίες στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, ο οποίος εκκίνησε από την “pole position”, «δάμασε» και τη βροχή που έπεσε μετά τον 50ό γύρο του αγώνα και είδε πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Ισπανό Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Γάλλος Εστεμπάν Οκόν με Alpine.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Φερστάπεν στο Πριγκιπάτο, ενώ έφτασε τις 39 νίκες με τη Red Bull, ξεπερνώντας τον απολογισμό του Σεμπάστιαν Φέτελ με την ομάδα.

A magnificent drive from Max brings up the 39th victory of his career



The Dutchman is now just two victories behind Ayrton Senna’s tally#MonacoGP @redbullracing pic.twitter.com/tcxVLuwYuB