Πήγε… στράφι η pole position που κατέκτησε στις επίσημες κατατακτήριες. Τέθηκε εκτός Grand Prix του Μονακό ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari πριν την έναρξη του αγώνα της Formula 1.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ εγκατέλειψε το Grand Prix του Μονακό πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας εξαιτίας προβλήματος στο μεταξόνιο που αποκόμισε η Ferrari του από τις κατατακτήριες δοκιμές. Θυμίζουμε ότι ο πιλότος της Ferrari κατέκτησε την pole position στις χθεσινές κατατακτήριες.

Η Ferrari φαίνεται πως πλήρωσε την επιλογή της να μην αλλάξει κιβώτιο ταχυτήτων μετά το ατύχημα που είχε. Πλέον από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, που έχει την ευκαιρία αν κερδίσει να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Charles will not start the race due to an issue with the left driveshaft which is impossible to fix in time for the start of the race. #MonacoGP