Μετά το τέλος της κλήρωσης του Champions League, η UEFA ανακοίνωσε και τους κορυφαίους της περασμένης σεζόν, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να… σαρώνει τα βραβεία.

Καλύτερος προπονητής ήταν ο Κάρλο Αντσελότι, που οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τίτλο στην Ισπανία, αλλά και στην κατάκτηση ενός ακόμη Champions League.

Κορυφαίος παίκτης των Μαδριλένων σε όλη αυτή τη διαδρομή προς την επιτυχία, ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά που “έτρεξε” μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και έλαβε και το αντίστοιχο βραβείο της UEFA.

