Η Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα νίκησε 2-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» για την 8η αγωνιστική της La Liga αφήνοντας τη πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ η ίδια «έπιασε» την συμπολίτισσα Ρεάλ στην κορυφή.

Ένα ακόμα «καρφί» στο… σταυρό που κουβαλάει ο Ρόναλντ Κούμαν έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Λουίς Σουάρες. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε νίκησε πολύ εύκολα την Μπαρτσελόνα που συνεχίζει υπό τις οδηγίες του Ολλανδού να παρουσιάζει θλιβερή εικόνα. Οι «ροχιμπλάνκος» ήταν από το ξεκίνημα του αγώνα αυτοί που διατηρούσαν τον έλεγχο ξεκινώντας από νωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις με τον Ζοάο Φέλιξ «αιχμή του δόρατος».

Το σκορ άνοιξε τελικά ο «αναγεννημένος» φέτος Λεμάρ στο 23′ εκτελώντας με αριστερό «κεραυνό» τον Τερ Στέγκεν, ενώ ο Σουάρες στο 44′ ολοκλήρωσε αντεπίθεση στην οποία… χάθηκε η μπάλα, για το 2-0 και λίγο αργότερα έκανε μία χειρονομία σα να ζητά συγγνώμη ή σα να βρίσκει δικαίωση για τότε που ο Κούμαν τον «τέλειωσε» από τους «μπλαουγκράνα» με ένα τηλεφώνημα.

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥



He has now scored against all 31 LaLiga teams he’s faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx