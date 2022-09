Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Φράνσις Τιαφόε στο Laver Cup και δεν κατάφερε να αποτρέψει τη συνολική ήττα της Team Europe από την Team World.

Ο Τιαφόε έγινε έτσι… ήρωας για την ομάδα του, αλλά ταυτόχρονα δέχεται και “πυρά” στα social media, καθώς φέρεται να κορόιδευε τον Τσιτσιπά την ώρα του αγώνα, αλλά και μετά το τέλος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός τενίστας, που είναι φίλος και με τον Νικ Κύργιο, έδειξε να βρίσκεται σε κόντρα με τον Τσιτσιπά και ακούγεται να λέει ότι μόνο που τον βλέπει απέναντι θέλει να κερδίσει, ενώ υπάρχουν και tweets που αναφέρουν ότι έλεγε πως θέλει να… φάει όλο το ελληνικό γιαούρτι.

im confused is frances saying he doesn’t care if he loses to anyone else but not to stefanos? they hate him for no reason 😭 pic.twitter.com/bZBfmJRriy