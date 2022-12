Οι άνθρωποι της Κρίσταλ Πάλας τίμησαν τη μνήμη του τραγουδιστή των Faithless, Maxi Jazz, πριν την έναρξη του αγώνα της ομάδας με τη Φούλαμ.

Ο τραγουδιστής των Faithless, Maxi Jazz, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, το βράδυ της Παρασκευής (23.12.2022), με την είδηση να σκορπά τη θλίψη στους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο Maxi Jazz ήταν ένθερμος οπαδός της Κρίσταλ Πάλας και οι άνθρωποι της ομάδας τίμησαν τη μνήμη του, βάζοντας το θρυλικό «Insomnia» να ακουστεί από τα ηχεία του «Σέλχαστ Παρκ», πριν την έναρξη του εντός έδρας αγώνα με τη Φούλαμ, για την 17η αγωνιστική στην Premier League.

Την ίδια στιγμή, οι οπαδοί στις κερκίδες χειροκρότησαν στο ρυθμό του τραγουδιού, ενώ είχαν σηκώσει πανό που έγραφε: «Rip Maxi, rave on brother».

The teams come out to Insomnia by Faithless played as a tribute to the late Maxi Jazz #CPFC #CRYFUL pic.twitter.com/bO3ZynfybU