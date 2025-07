Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αδερφή του απάντησε στην έντονη κριτική, για την απουσία του Πορτογάλου από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής τις τελευταίες ώρες, μετά την απόφασή του να μην παραστεί στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, στην Πορτογαλία.

Παρά το συγκινητικό μήνυμα που πόσταρε, μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μην δώσει το “παρών” στην κηδεία του συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, συνεχίζοντας έτσι τις διακοπές του στη Μαγιόρκα, σε πολυτελές γιοτ αξίας 5,5 εκατομμυρίων λιρών.

Η απουσία του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας έγινε αισθητή, την ώρα που άλλοι διεθνείς -όπως οι Μπερνάρντο Σίλβα, Ζοάο Κανσέλο και Ρούμπεν Νέβες- βρέθηκαν στην κηδεία των δυο αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών, όπως και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Δημοσιογράφοι και οπαδοί άσκησαν έντονη κριτική, με κάποιους να χαρακτηρίζουν την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο ως απαράδεκτη, καλώντας τον να δώσει εξηγήσεις ως αρχηγό της ομάδας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κριτιάνο Ρονάλντο είχε εξηγήσει προηγουμένως στην οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα ότι ήθελε να αποφύγει να κάνει το γεγονός “τσίρκο” στα ΜΜΕ (σ.σ. η παρουσία του πολλές φορές επισκιάζει το οποιοδήποτε γεγονός).

Η αντίδραση σε όλα αυτά, ήρθε από την μεριά της αδερφής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Κατία Αβέιρο απάντησε στα “πυρά” με αναρτήσεις στα social media, υποστήριξε ότι η απόφαση του αδελφού της ήταν σωστή, κατακεραυνώνοντας όσους κρίνουν χωρίς να γνωρίζουν.

Αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική εμπειρία της με τον θάνατο του πατέρα τους, εξηγώντας πως οι έντονοι προβολείς της δημοσιότητας κάνουν την επεξεργασία της απώλειας ακόμα πιο δύσκολη.

Cristiano Ronaldo’s sister via instagram “When my father died.



In addition to the pain of the loss, we had to deal with flooding of cameras and curious people in the cemetery.



And everywhere we went



And attention was not what it is today in terms of access…



“They destroyed… pic.twitter.com/PuSg5m88m2