Ο Τζίτζι Ντατόμε στην αναμέτρηση της Ιταλίας απέναντι στην Σλοβενία για το Mundobasket 2023, αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι, με τον έμπειρο μπασκετμπολίστα να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του.

Ο Τζίτζι Ντατόμε αποχαιρέτησε το μπάσκετ ως παίκτης, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα φορτισμένος για το συγκεκριμένο γεγονός.

Μάλιστα ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε να βάζει τα κλάματα κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού ύμνου της Ιταλίας, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντατόμε έγινε αλλαγή 3’26 πριν από το φινάλε, με τον αγώνα όπως είναι λογικό να διακόπτεται προσωρινά προκειμένου να γίνει αποθέωση στον Ιταλό, στην τελευταία του παράσταση ως αθλητής στα παρκέ.

I’m not well right now #FIBAWC x #WinForItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/WZLcNfsvdD