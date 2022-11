Οι Λος Άντζελες Λέικερς ηττήθηκαν από τους Φοίνιξ Σανς και γνώρισαν μία ακόμη ήττα στο φετινό NBA, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν πέτυχε καλάθι στο ματς, αλλά είχε 10 ριμπάουντ και πολλές “μονομαχίες” στο ματς. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως τα νεύρα του στο φινάλε και αποβλήθηκε για “επίθεση” τον ΝτιΆντρε Έιτον

Ο Μπέβερλι έσπρωξε τον αντίπαλό του και τον έριξε στο παρκέ, αντιδρώντας υπερβολικά σε ένα φάουλ που δόθηκε τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.

Patrick Beverley shoves Deandre Ayton after he is seen standing over Austin Reaves 🤯pic.twitter.com/lnn8v6QDE4